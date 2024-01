Potrącenie policjanta w Poddębicach. Zarzut usiłowania zabójstwa dla podejrzanego 40-latka. Mężczyzna aresztowany na 3 miesiące ZDJĘCIA

Mężczyzna został zatrzymany dzięki wspólnym działaniom funkcjonariuszy komend w Poddębicach i Łasku przy wsparciu policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Sprawa miała swój początek 6 stycznia 2024 roku w Poddębicach przy ulicy Łódzkiej. Wówczas to młodszy aspirant Krzysztof Sobieraj - funkcjonariusz ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach około godziny 23:15 podjął próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierującego, który przekroczył dozwoloną prędkość. Jak relacjonuje poddębicka policja, siedzący za kierownicą skody fabii mężczyzna, zamiast dostosować się do poleceń wydawanych przez policjanta i zjechać na pobocze, przyspieszył uderzając w funkcjonariusza, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Współpatrolowiec natychmiast udzielił pierwszej pomocy swojemu koledze, wezwał na miejsce pogotowie i powiadomił dyżurnego jednostki o zaistniałej sytuacji. Potrącony policjant w stanie ciężkim trafił do jednego z łódzkich szpitali, gdzie do dziś walczy o życie.