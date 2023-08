Usiłowała zabić byłego partnera. Zadała mu cios nożem. Akt oskarżenia w Sądzie Okręgowym w Łodzi

Usiłowanie zabójstwa w Łodzi. Kobieta chwyciła za dwa noże

Śledztwo w sprawie Małgorzaty B. i Michała U. prowadziła Prokuratura Rejonowa Łódź - Bałuty. Według ustaleń tych dwoje ludzi przez 12 lat było parą, mają ze sobą dwoje dzieci. Michał U. bił jednak swoją partnerkę, przez co sąd orzekł zakaz zbliżania się do Małgorzaty B.

Pomimo zakazu zbliżania się, Michał U. 7 maja 2023 roku zjawił się w mieszkaniu byłej konkubiny przy ulicy Spornej na łódzkich Bałutach.

Wizyta zakończyła się rodzinną awanturą - z relacji pokrzywdzonego wynika, że była partnerka go spoliczkowała, na co odpowiedział tym samym. Później kobieta wyciągnęła z kuchennej szuflady dwa noże i jednym z nich zadała byłemu konkubentowi cios w brzuch. Następnie opatrzyła rannego Michała U., a nóż wrzuciła do zlewu.