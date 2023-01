Zimowy baby boom w Zoo Borysew koło Poddębic. Niebawem otwarcie Domu Zimowego ZDJĘCIA

Oryks szablorogi przyszedł na świat tuż przed Wigilią. - Mała antylopa już wstaje i jest dumą opiekunów. Nic dziwnego – oryksy szablorogie zostały uznane za gatunek wymarły w stanie dzikim. Dawniej ten rodzaj antylopy zamieszkiwał głownie Afrykę Północną, ale polowania dla skór, mięsa i rogów, a także wojny spowodowały tak drastyczną sytuację tych ssaków. Dziś te piękne zwierzęta można zobaczyć głównie w ogrodach zoologicznych - informuje Zoo Borysew.

Ciąża u oryksów trwa średnio 247 dni a samica rodzi jedno młode. Maluch z Zoo Borysew nie ma jeszcze imienia. Obecnie przebywa w odosobnieniu pod czujnym okiem swojej mamy, ale niebawem będzie można go oglądać w tzw. Domu Zimowym. Na 1,2 tys. m kw. zamieszkały już tu kapibary – aż osiem sztuk tego ssaka należącego do rzędu gryzoni. Na czele stada stoi kapibara Andrzej, pozostałe wciąż czekają na swoje imiona. Są już odważniejsze, podchodzą do zwiedzających do samej szyby, więc można im się przyjrzeć z bliska i spróbować rozróżnić. Kapibary wywodzą się z Ameryki Południowej a dorosłe osobniki osiągają masę nawet 65 kg.