Na Termalne Walentynki zaprasza w sobotę Uniejów. Na zakochanych czekają nocne kąpiele

Walentynki na Termach Uniejów. Uniejów zaprasza

Jeśli randka we dwoje to tylko na Termach Uniejów! Już w najbliższą sobotę 17 lutego obiekt zaprasza ma wyjątkowe Nocne Kąpiele walentynkowe.

Specjalnie z myślą o zakochanych Termy Uniejów zapraszają w najbliższą sobotę na Nocne Kąpiele, które rozpoczną się godzinie 21.00 i potrwają aż do 1 w nocy. W ten romantyczny wieczór na Gości czeka relaksująca atmosfera, baseny termalne, strefa saun i niezapomniany klimat. Dodatkowo, dla wszystkich pełnoletnich uczestników czeka lampka szampana.

Czynna będzie również strefa restauracyjna, gdzie można będzie kupić jedzenie oraz napoje.

Jak zapowiadają organizatorzy, podczas tej wyjątkowej nocy Goście będą mieli możliwość popływać pod gwiazdami, ale również wykorzystać ten czas do tego, by pozbyć się stresu i zafundować sobie relaks w wodzie o właściwościach zdrowotnych.

Poczujcie magię Walentynek na Termach Uniejów i stwórzcie niezapomniane wspomnienia razem z ukochana osobą. Bilety w cenie od 60 zł można kupić online w internetowym sklepie (LINK TUTAJ).