Lider prestiżowego rankingu Kamil Biliński z Podbeskidzia Bielsko-Biała zdobył 14 bramek, wicelider Szymon Sobczak z sosno wieckiego Zagłębia 11, a trzeci w rankingu Patryk Makuch grający w Miedzi Legnica osiem.

Dodajmy, że najskuteczniejszym pierwszoligowy zespołem był jesienią prowadzony przez trenera Wojciecha Łobodzińskiego lider tabeli z Legnicy. Zawodnicy tej drużyny 36 razy pokonali bramkarzy drużyn przeciwnych. Na miejscu drugim widzewiacy oraz Podbeskidzie Bielsko - Biała - po 35. Dalej mamy Arkę Gdynia - 31, następnie Odrę Opole - 28 oraz Zagłębie Sosnowiec i Koronę Kielce - po 27. Gracze GKSKatowice 25 razy cieszyli ze ze strzelonych goli. Ełkaesiacy wspólnie z Chrobrym Głogów mają na koncie 22 gole.To zdecydowanie za mały dorobek, jak na drużynę, której marzy sie powrót na piłkarskie salony. Tyle tylko, że drużynę trenera Kibu Vicuny dopadła jakaś niemoc strzelecka, bo skoro najskuteczniejszy gracz ma na koncie pięć goli, to o czym my tu mówimy? Drugi w tej ełkaesiackiej klasyfikacji Maciej Radaszkiewicz zapisał na swoim koncie trzy trafienia. Po dwa Antonio Dominguez, Piotr Janczukowicz, Maciej Wolski oraz StipeJurić. W sumie napastnicy zespołu z alei Unii 2 zdobyli w I lidze siedem bramek. Bez komentarza, prawda? Dodajmy do tego, że Brazylijczyk Ricardinho, który przecież przychodził na aleję Unii 2 w lutym 2021 ze sławą łowcy goli, zupełnie zawiódł. Jesienią ani raz nie trafił do bramki rywala. Wyróżnił się za to czerwoną kartką w derbowym starciu z Widzewem. Pewnym usprawiedliwieniem jego kiepskiej skuteczności są kontuzje, które go prześladowały. Prezes klubu Tomasz Salski nie zamierza przekreślać piłkarza i twierdzi, że po dobrze przepracowanej znowu będzie błyszczał. W rundzie wiosennej minionego sezonu zapisał na swoim koncie sześć goli. Miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie, bo Brazylijczyk jest jednym z lepiej opłacanych graczy na alei Unii 2. Zarabia podobno około 15 tys. euro miesięcznie.

Aby więc skutecznie bić się o powrót na piłkarskie salony podopieczni trenera Kibu Vicuny muszą być wiosną skuteczniejsi, ale w klubie pojawi się łowca goli.

Ełkaesiacy przygotowania do piłkarskiej wiosny rozpoczną 10 stycznia. 28 stycznia wylecą to Turcji (Side) na 15-dniowe zgrupowanie, gdzie mają także rozegrać co najmniej trzy sparingi. ą