W roli trenera zespołu gospodarzy debiutował Paweł Ślęzak, który przez wiele lat był w Kutnie dyrektorem MOSiR, ale niedawno przeszedł na emeryturę. Działacze KS, na czele z prezesem klubu Zbigniewem Tomczakiem, namówili go jednak, żeby przejął zespół po Janie Ciosie. Dodajmy, że w przeszłości prowadził już kutnowian. W sobotę zaliczył udany debiut, bo prowadzona przez niego drużyna zainkasowała komplet punktów, dzięki wybornemu początkowi meczu. Już po pięciu minutach KSprowadził bowiem 2:0 po golach Michała Gibulskiego i Marcina Kaceli. Dla tego drugiego był to 10 w tym sezonie gol w Betcris IV lidze. Tuż przed końcem pierwszej połowy przyjezdni pokonali bramkarza miejscowych Michała Sokołowicza. Po zmianie stron mieli nawet dwie znakomite okazje do wyrównania. Żadnej nie wykorzystał jednak znany z boisk ekstraklasy (12 meczów) 50-letni Cezary Stefańczyk. W drugiej połowie w drużynie Warty wystąpił 48-letni Krzysztof Kukulski. ą