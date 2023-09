Przebudowa Łodzi Kaliskiej: kasy przenoszą się do kontenerów, stary budynek idzie do rozbiórki. Na pociąg lepiej przyjść wcześniej

Budynek dworca Łódź Kaliska do końca września 2023 zostanie zamknięty, a kasy biletowe zostaną przeniesione do kontenerów na placu przed dworcem. Stary dworze będzie zburzony, potem w tym miejscu ma powstać nowy budynek.

Robotnicy już zaczęli pracę

W hallu dworca Kaliskiego już słychać młoty pneumatyczne. Robotnicy zabrali się za rozbiórkę nadbudówki od strony poczty. Nie ma już także lokali gastronomicznych i schodów prowadzących na kolejowe perony. Powoli powstaje mur, który zamknie wyjście z tunelu od strony stadionu do dworcowego hallu. Dojście będzie tylko do peronów 1, 2 i 3, a do peronów 4 i 5 trzeba będzie przejść górą. Podobnie od strony al. Bandurskiego dojście na perony ma być możliwe tylko pierwszym tunelem, bliższym przystankom tramwajowym. Dojście do starego budynku będzie niemożliwe.