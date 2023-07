Wodne szaleństwo w Porcie Łódź - bezpłatnie od poniedziałku do soboty

Wodne szaleństwo w Porcie Łódź - bezpłatnie

Na tegoroczne wakacje Port Łódź przygotował dla swoich gości wspaniałą atrakcję. Przez całe lato na patio centrum korzystać można z bezpłatnego toru skimboardowego.

Co to jest skimboarding?

Skimboarding jako sport wodny cieszy się ogromną popularnością już od wielu lat. Polega na ślizganiu się po wodzie. Nie jest do tego potrzebny wielki akwen wodny, dlatego można trenować i bawić się w mieście.

Nie trzeba wybierać się specjalnie aż nad morze, by spróbować swoich sił w ślizgu deską po wodzie. Wszystkich miłośników skimboardu oraz osoby, które chciałyby doświadczyć tej wodnej atrakcji Port Łódź zaprasza na Patio. To właśnie tu przez całe wakacje od poniedziałku do soboty każdy bez względu na wiek korzystać może z udostępnionego w godzinach 12 – 20 toru skimboardowego. Atrakcja jest bezpłatna i odbywa się pod czujnym okiem doświadczonego instruktora. Warto wybierając się na wodny ślizg zabrać ze sobą strój kąpielowy lub ubranie na zmianę. Wakacyjna propozycja Portu Łódź to świetna okazja, by aktywnie spędzić czas na powietrzu w gronie rodziny i przyjaciół.