Masz chwilę? – wpadnij po żonkile - do Portu Łódź

Przed zbliżającą się Wielkanocą, warto odwiedzić Port Łódź. Planując świąteczne porządki, pomyśl o dobru Ziemi. W sobotę 23 marca wpadnij do PORTU ŁÓDŹ i wymień zebrane małe elektrośmieci (do 10 kg) na wiosenne kwiaty – żonkile. Będą cudowną, naturalną dekoracją domu. Wielkanoc to w naszej tradycji czas, gdy cieszymy się, że wszystko budzi się do nowego życia. Tę radość dzieli z nami cała przyroda. Warto przy tej okazji zatroszczyć się o naszą planetę. Warto o tym pamiętać podczas wiosennych maratonów sprzątania. Przygotowując nasze domy na świąteczne spotkania przy stole, zadbajmy jednocześnie o środowisko. Zbierajmy wszelkie małe elektrośmieci – od niepotrzebnych kabli, ładowarek po stare telefony komórkowe, mały sprzęt AGD czyli zepsute tostery, suszarki, ekspresy do kawy a także zabawki elektroniczne (szczegółową listę zbieranych przedmiotów znajdziecie poniżej).

W sobotę 23 marca br. w Porcie Łódź będzie można wymienić je na przepiękne żonkile w doniczce. Czekamy na Was w godzinach 12.00 - 16.00 w Atrium przy IKEA (za punktem informacyjnym). Zasada jest prosta - jeden mały elektrośmieć to jedna roślina (nie wliczamy w to baterii). Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 2 rośliny, ale tylko do wyczerpania zapasów żonkili w doniczce Odpowiedzialne pozbywanie się tych drobnych „skarbów”, upchniętych gdzieś w domu – bo może się jeszcze kiedyś przydadzą - sprawia, że unikamy zatruwania środowiska toksycznymi substancjami i pomagamy odzyskiwać cenne surowce.

Jakie elektrośmieci zbieramy?

Małe elektrośmieci to drobne urządzenia elektryczne lub elektroniczne, które są zazwyczaj stosunkowo niewielkie i łatwe do przenoszenia. W skład małych elektrośmieci wchodzą różnorodne przedmioty, takie jak:

Małe AGD (AGD – sprzęt gospodarstwa domowego):

Kuchenki mikrofalowe

Tostery

Ekspresy do kawy

Odkurzacze

Roboty kuchenne

Żelazka Elektronika użytkowa: Telefony komórkowe

Laptopy

Tablety

Aparaty fotograficzne

Kamery cyfrowe

Słuchawki Różne urządzenia elektryczne: Ładowarki

Zasilacze

Radiobudziki

Wentylatory przenośne

Elektroniczne zabawki Po zakończeniu akcji zbierania elektrośmieci, firmy REMONDIS Electrorecycling oraz ELECTRO - SYSTEM zajmą się ich odbiorem i recyklingiem.

Dlaczego ważne jest, aby prawidłowo recyklingować elektrośmieci?

Prawidłowe recyklingowanie małych elektrośmieci ma kilka ważnych korzyści zarówno dla środowiska, jak i społeczeństwa. Oto kilka powodów, dlaczego jest to istotne: Ochrona środowiska

Elektroniczne urządzenia często zawierają substancje chemiczne, takie jak rtęć, ołów czy bromowane związki ognioodporne. Jeśli nie są one odpowiednio utylizowane, mogą one zanieczyścić glebę, wodę i powietrze, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów.

Odzysk cennych surowców

Elektroniczne urządzenia zawierają wiele cennych surowców, takich jak metale (np. złoto, srebro, miedź) czy tworzywa sztuczne. Recykling pozwala na odzyskanie tych surowców i ponowne ich wykorzystanie, co zmniejsza potrzebę wydobywania nowych surowców i redukuje wpływ gospodarki na środowisko. Unikanie składowania na wysypiskach

Małe elektrośmieci często trafiają na wysypiska śmieci, co przyczynia się do zwiększenia ilości odpadów i zajmowania cennego miejsca. Recykling pozwala ograniczyć ilość odpadów, które trafiają na wysypiska. Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Proces produkcji nowych elektronicznych urządzeń wiąże się z emisją dużych ilości gazów cieplarnianych. Recykling pomaga ograniczyć zapotrzebowanie na nowe surowce i redukuje emisję związaną z produkcją nowych produktów. Zmniejszenie ryzyka dla zdrowia

Niewłaściwe utylizowanie elektrośmieci może prowadzić do uwolnienia toksycznych substancji chemicznych, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Recykling pozwala na bezpieczne usunięcie tych substancji.

W związku z tym, odpowiedzialne postępowanie z małymi elektrośmieciami, w tym ich recykling, jest istotne dla ochrony środowiska, zrównoważonego wykorzystywania zasobów i ogólnego dobrostanu społeczeństwa.