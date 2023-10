Tanie loty z Łodzi: gdzie polecieć późną jesienią i ile kosztują loty z Łodzi?

Loty z Łodzi późną jesienią są stosunkowo tanie w stosunku do innych polskich portów lotniczych. Łódź nie ma zbyt wielu regularnych kierunków, ale jeśli dobrze wybierze się termin, można znaleźć tanie loty do kilku atrakcyjnych miejsc.

Osoby planujące tygodniowy urlop mogą skorzystać z lotniska na łódzkim Lublinku. Wielu połączeń nie ma, ale Alicante, Malaga, Mediolan, Bruksela i Londyn to miejsca, gdzie można polecieć za stosunkowo niewielkie pieniądze. Widać to dobrze, kiedy porówna się ceny lotów z Łodzi z cenami innych portów lotniczych, szczególnie tych, które leżą stosunkowo blisko dla potencjalnych podróżnych z Łodzi i naszego regionu. Tam, gdzie takie same lub podobne kierunki nie różnią się zbytnio ceną, zawsze trzeba wziąć pod uwagę czas dojazdu do lotniska, koszty paliwa i opłaty za pozostawienie samochodu na parkingu.

Loty do Malagi z Łodzi

29 października Ryanair otworzy nowe połączenie do Malagi w Hiszpanii. Loty będą w piątki i niedziele.

Jeśli ktoś rezerwuje teraz bilet na listopad, zapłaci w granicach 300 - 400 złotych w obydwie strony, w zależności od terminu. Skupiliśmy na się na wylotach trwających około tygodnia, pomijając wypady na dwa lub trzy dni. Cena obejmuje lot tam i z powrotem.

W poniedziałek 16 października ceny dla jednej osoby w obydwie strony kształtowały się następująco: 382 zł - od 12 do 19 listopada

387 zł - od 10 do 19 listopada

345 zł - 19 - 26 listopada

Loty do Malagi z innych portów lotniczych

Gdzie indziej ceny są różne. Na przykład z lot z Okęcia w terminie od 9 do 17 listopada obsługiwany przez Wizzaira kosztuje 478 zł. Podobna cena obowiązuje u Ryanaira w Modlinie w terminie 13 - 21 listopada - 499 zł. Znacznie tańsze są za to loty z Wrocławia. Do Malagi można polecieć za 267 zł w terminie od 14 do 20 lub 21 listopada, przy czym lot z Wrocławia obsługuje Ryanair, a powrotny Wizzair.

Z Łodzi do Alicante

Drugi atrakcyjny kierunek hiszpański to Alicante, również obsługiwane przez Ryanaira. Ceny, w zależności od terminu, wahają się od 236 do ponad 400 zł:

230 zł - od 15 listopada do 1 grudnia

258 zł - od 18 do 24 listopada

268 zł - od 18 do 25 listopada

302 zł - od 17 do 24 listopada

356 zł - od 14 do 21 listopada

417 zł - od 4 do 11 listopada

Loty do Alicante z innych lotnisk

Nieco drożej jest z innych lotnisk, które mogą być w kręgu zainteresowania pasażerów z regionu łódzkiego: Wrocław - Alicante 319 zł - od 26 listopada od 1 grudnia

338 zł - od 14 do 21 listopada

479 zł - od 7 do 14 listopada Poznań - Alicante 392 zł - od 26 listopada do 3 grudnia

408 zł - od 13 do 20 listopada

Modlin - Alicante 267 zł - od 25 listopada do 2 grudnia

299 zł - od 18 do 25 listopada

447 zł - od 13 do 20 grudnia

Loty z Łodzi do Mediolanu Bergamo

Tanie są loty z Łodzi do Mediolanu Bergamo. Oto przykładowe ceny (notowanie z 16 października): 138 zł - od 13 do 18 listopada

161 zł - od 13 do 20 listopada Loty do Mediolanu Bergamo z innych portów lotniczych

Łódź nie jest tutaj wyjątkiem. Tanio do Mediolanu Bergamo można polecieć także z Wrocławia, Modlina, Poznania czy Katowic:

z Modlina - 158 zł - od 8 do 16 listopada

z Katowic - 159 zł - od 12 do 17 listopada

z Poznania - 185 zł - od 13 do 20 listopada

z Wrocławia - 236 zł - od 12 do 19 listopada

Loty z Łodzi do Londynu

W listopadzie tanie są loty z Łodzi do zawsze atrakcyjnego Londynu. Przykładowe ceny:

138 zł - od 15 do 21 listopada

232 zł - od 8 do 15 listopada

Loty z Łodzi do Brukseli Charleroi

Tanie są loty z Łodzi do Brukseli Charleroi, przy czym jest to oferta nie tylko dla osób, które chcą zobaczyć Brukselę czy Belgię, ale także dla tych, którzy szukają taniego portu przesiadkowego do wielu innych kierunków.

Przykładowe ceny z Łodzi do Brukseli Charleroi tam i z powrotem: 138 zł - od 10 do 17 listopada

164 zł - od 10 do 19 listopada Loty w jedną stronę Łódź - Bruksela Charleroi są jeszcze tańsze: 67 zł - wylot 10 listopada lub 26 listopada

79 zł - 24 listopada

83 zł - wylot 18 listopada

