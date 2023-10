Park Miliona Świateł w łódzkim parku Źródliska już otwarty. Jest Królowa Śniegu, jej zamek i karuzela z niedźwiedziami ZDJĘCIA

Park świateł otwarty w Łodzi na sezon 2023/24

To sprawiło, że zmieniła się nieco kolorystyka Parku Miliona Świateł. Teraz jest bardziej zimowa, z elementami lodu, śniegu i białych niedźwiedzi. Można zobaczyć Królową Śniegu, jej pęknięte lustro i świetlny labirynt prowadzący do zimowego zamku. Nie mogło zabraknąć sani, białych niedźwiedzi i lodowych tronów. Ale są też elementy niezwiązane bezpośrednio z baśnią: różana altana przy parkowej rabacie z żywymi różami, świetlne tulipany, nietoperze i renifery. Specjalną oprawę parkowy staw, pojawiły się na nim dekoracje w formie wodnych lilii.

W parku Źródliska I w Łodzi znów można oglądać Park Miliona Świateł. Atrakcja dostępna jest dla zwiedzających codziennie od piątku (13 października). To już trzeci sezon popularnej łódzkiej atrakcji i dekoracje zostały zmienione. Dotychczasowe iluminacje na temat "Alicji w Krainie Czarów" zostały przeniesione do podobnego parku w Zabrzu, a do Łodzi przyjechała pokazywana tam i ciesząca się dużą popularnością dekoracja do baśni Hansa Christiana Andersena "Królową Śniegu".

Park Miliona Świateł w Łodzi - ceny i godziny otwarcia

Park Miliona Świateł urządzony został w parku Źródliska I w Łodzi. Czynny jest codziennie od godz. 17 do 22, kasy biletowe zamykane są godzinę wcześniej. W tym roku za bilet normalny zapłacimy aż 45 zł, ulgowy 39 zł, a rodzinny (2 plus 2) 149 zł. Dzieci do lat 3 wchodzą za darmo, ulgowy bilet przysługuje dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, emerytom, osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. Zapowiadane są promocje dostępne przy zakupie przez internet przez stronę www.parkmilionaswiatel.pl.

Dodatkowo co godzinę od godz. 18 do 21 w parku odbywają się specjalne pokazy świetlno-muzyczne. Wejście do parku wyznaczono od strony al. Piłsudskiego. Ze względu na możliwe duże obłożenie pobliskich parkingów na miejsce warto dojechać komunikacją publiczną.