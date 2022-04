Wielkanoc po łódzku czyli świąteczne przepisy z lokalnych produktów

Biała Surowa z Szynki Premium z Kawiksu – Królowa świątecznego stołu

Bez wątpienia królową świątecznego stołu jest Biała Surowa z Szynki Premium z Kawiksu ! Wyjątkowa, bo przygotowana według oryginalnej receptury. Dobrze doprawiona majerankiem i czosnkiem. W składzie zawiera aż 90% mięsa z szynki. Jest produktem, o którym marzy każdy świadomy konsument – bez fosforanów, przeciwutleniaczy, wzmacniaczy smaku, barwników, glutaminianu sodu, substancji konserwujących. Oznaczona certyfikatem QAFP, który gwarantuje najwyższą jakość produktów. Obowiązkowo na wielkanocnym śniadaniu musi znaleźć się jako pyszny dodatek do staropolskiego żurku. Żurek i biała kiełbasa to para idealna. Smakuje zarówno dorosłym, jak i młodszym smakoszom. Jednak pomysłów na podanie Białej Kiełbasy jest bez liku. Można podsmażyć ją na patelni z dużą ilością cebuli, przyrządzić na grillu lub zapiec w sosie chrzanowym. W każdej formie smakuje pysznie i zaspokoi głód nawet największego głodomora. Spróbuj, a ta Wielkanoc będzie niezapomnianą ucztą w rodzinnym gronie!

Święta to wyjątkowy czas, który spędzamy z najbliższymi z dala od zgiełku codzienności. Chcemy być razem, cieszyć się swoją obecnością, dzielić tym co najlepsze. Staramy się, aby na naszym stole pojawiły się wyjątkowe pyszne potrawy. Wszystko, czego potrzebujemy, aby wielkanocne dania urzekały smakiem i aromatem, znajdziemy w sklepach Kawiks .

Wiosenny tort owocowy

Krem budyniowy:

Do miski przełożyć miękkie masło i ucierać mikserem przez około 3 minuty. Następnie w 3 partiach dodać ostudzony budyń. Po każdym dodaniu wymieszać mikserem do połączenia składników. Dodać borówki i wymieszać szpatułką. Krem przełożyć na przygotowany biszkopt w blaszce i wyrównać. Na wierzchu ułożyć warstwę herbatników.

Krem serowy:

Galaretkę wsypać do miski i zalać ją 200ml gorącej wody, mieszać, aż galaretka całkowicie się rozpuści. Odstawić do całkowitego ostudzenia. Brzoskwinie osączyć i 5-6 połówek pokroić na kawałeczki, resztę brzoskwiń zostawić do dekoracji. Śmietankę wlać do miski, dodać cukier puder i ubić, ale nie na bardzo sztywno. Dodać ser i wymieszać mikserem na średnich obrotach. Następnie cały czas mieszając mikserem wlać ostudzoną galaretkę. Dodać pokrojone brzoskwinie i wymieszać szpatułką (jeśli masa będzie bardzo rzadka odstawić ją na około 3 minuty w chłodne miejsce; masa będzie bardzo szybko tężeć). Krem serowy wylać na ciasto w blaszce i wyrównać. Tort wstawić do lodówki na całą noc.