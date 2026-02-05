Obiad jak u mamy. Pamiętacie takie potrawy? Sprawdź przepisy

To proste danie królowało na stołach szczególnie pod koniec PRL-u i wiele mam podawało je zarówno na obiad, jak i kolację. Można je przyrządzać również na grillu.

Kilka kawałków kiełbasy (chociażby Toruńskiej - Dobrowolscy) nacinamy z obu stron na całej długości. Na patelni podgrzewamy olej lub oliwę, a cebulę kroimy na talarki. Kładziemy kiełbaski na patelni i dokładamy cebulę. Pamiętajmy o regularnym obracaniu, bo tylko wtedy unikniemy zbyt mocnego przypieczenia. Na talerze danie wykładamy w momencie, kiedy zarówno kiełbasa, jak i cebula zarumienią się. Na grillu pamiętajmy o użyciu aluminiowej folii lub tacki. Gotową kiełbasę podajemy z keczupem lub musztardą i pieczywem. Możemy też posypać np. szczypiorkiem.