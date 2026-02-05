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Obiad jak u mamy. Pamiętacie takie potrawy? Sprawdź przepisy

Agnieszka Aulich
Kiełbasa z cebulą - to proste danie kiedyś królowało na stołach, szczególnie pod koniec PRL
Kiełbasa z cebulą - to proste danie kiedyś królowało na stołach, szczególnie pod koniec PRL fot. Dobrowolscy
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Są potrawy, których smak pamiętamy na zawsze. Gotowała je mama. Kiedy wracaliśmy ze szkoły, pachniało w całym domu. Przypominamy przepisy na obiad jak u mamy. Takie dania są niedrogie, proste w przyrządzaniu i szybkie do zrobienia.

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Smak potraw przyrządzanych w domu naszego dzieciństwa pamiętamy przez całe życie.

Na co dzień pewnie stawiamy na inną kuchnię, ale od czasu do czasu poczujemy nagle zapach, przypomnimy sobie smak dzieciństwa, i wtedy chce się wrócić do maminej kuchni.

Kiełbasa z cebulą - to proste danie kiedyś królowało na stołach, szczególnie pod koniec PRL
Kiełbasa z cebulą - to proste danie kiedyś królowało na stołach, szczególnie pod koniec PRL Dobrowolscy

Kiełbasa z cebulą

To proste danie królowało na stołach szczególnie pod koniec PRL-u i wiele mam podawało je zarówno na obiad, jak i kolację. Można je przyrządzać również na grillu.

Kilka kawałków kiełbasy (chociażby Toruńskiej - Dobrowolscy) nacinamy z obu stron na całej długości. Na patelni podgrzewamy olej lub oliwę, a cebulę kroimy na talarki. Kładziemy kiełbaski na patelni i dokładamy cebulę. Pamiętajmy o regularnym obracaniu, bo tylko wtedy unikniemy zbyt mocnego przypieczenia. Na talerze danie wykładamy w momencie, kiedy zarówno kiełbasa, jak i cebula zarumienią się. Na grillu pamiętajmy o użyciu aluminiowej folii lub tacki. Gotową kiełbasę podajemy z keczupem lub musztardą i pieczywem. Możemy też posypać np. szczypiorkiem.

Pierogi z mięsem to klasyczne, smaczne i pożywne polskie danie.
Pierogi z mięsem to klasyczne, smaczne i pożywne polskie danie. Dobrowolscy
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Pierogi z mięsem

Klasyczne, smaczne i pożywne polskie danie, które w zależności od przyrządzającej je mamy może w istotny sposób różnić się detalami smakowymi.

Mięso wkładamy do garnka i zalewamy około 1,5 l wody. Dodajemy włoszczyznę i gotujemy przez 30 minut. W trakcie gotowania dodajemy liście laurowe, pieprz oraz ziele angielskie i gotujemy przez kolejne 30 minut. Gotowe mięso odcedzamy, doprawiamy do smaku solą i pieprzem oraz rozdrabniamy do ulubionej konsystencji. Do wykonania ciasta wykorzystujemy mąkę, olej, jajko i wodę. Wyrabiamy je do czasu, gdy będzie elastyczne i sprężyste. Następnie rozwałkowujemy ciasto na cienki placek o grubości 2 mm. Z ciasta wycinamy kółka szklanką lub foremką, nakładamy łyżeczką farsz i sklejamy. Pierogi układamy na desce posypując mąką. Gotujemy w lekko osolonym wrzątku. Skwarki kroimy w drobną kostkę i podsmażamy, aż się zarumienią. Pierogi podajemy ciepłe, polane skwarkami.

Szybki posiłek na kryzys: zapiekanka makaronowa z serem i szynką
Szybki posiłek na kryzys: zapiekanka makaronowa z serem i szynką
Dobrowolscy

Zapiekanka makaronowa z serem i szynką

Szybki posiłek na kryzys: nie mamy czasu na zakupy, więc wykorzystujemy to, co jest w domu. Zapiekanka jest daniem, które można przygotować szybko i nie wymaga skomplikowanych dodatków.
Makaron rurki gotujemy w lekko osolonej wodzie do twardości al dente. Jeżeli mamy taką możliwość to lepiej wybrać makaron pełnoziarnisty, ma więcej błonnika, witamin i mikroskładników. Szynkę kroimy w kostkę, a żółty ser ścieramy na tarce. Śmietanę przyprawiamy papryką, pieprzem i solą. Naczynie żaroodporne smarujemy masłem, wkładamy makaron, dodajemy szynkę i polewamy śmietaną. Na sam wierzch wysypujemy ser. Zapiekamy ok. 30 minut w piekarniku rozgrzanym do 180°C.

Niezwykła moda z czasów PRL. Takie rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz!

Niezwykła moda z czasów PRL. Takie rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz!

Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęł...

Agnieszka Aulich
Agnieszka Aulich

Sprawdź zanim wyjedziesz za granicę do pracy

od 16 lat

Komentarze 2

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s
sroka
Lubię wpaść na dobry obiad do m1 bo tam są moje ulubione restauracje ale można też wszystkie produkty kupić i zrobić obiad w domu
r
ruda
Lubię szybkie przepisy na domowe potrawy, ale nie mam za wiele czasu, więc wspomagam się robotem kohersen. Ma aż 18 programów automatycznych, sieka, miesza, gotuje, podgrzewa, a nawet zagniata ciasto. Mężowi i dzieciakom smakuje :)
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