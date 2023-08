Tarcza Katarzyna wznowiła drążenie tunelu średnicowego pod Łodzią. Wchodzi pod pierwszą kamienicę w Łodzi. "Dwa tysiące ludzi do relokacji"

Większa z tarcz wystartowała z będącego w trakcie budowy przystanku Łódź-Polesie, znajdującego się w pobliżu Manufaktury przy ul. Ogrodowej.

- Przystępujemy do wznowienia prac na odcinku między Polesiem a Łodzią Fabryczną - mówi Arnold Bresz, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe, inwestora. - Mamy przygotowane wzmocnienia gruntu pod pierwszymi kamienicami, a to otwiera nam front robót na kolejne ponad 100 metrów. Przy okazji będziemy weryfikowali nowe rozwiązania techniczne, tunel musi być budowany w sposób bezpieczny dla mienia i mieszkańców. To będzie najtrudniejszy technicznie odcinek, stąd tak długie przygotowania i wybór technologii. Zweryfikowaliśmy podejście i robimy wszystko, by utrzymać wszystkie kamienice, nie chcemy konfliktu z lokalną społecznością. Ale weryfikacja podejścia powoduje również dodatkowy zakres prac i dłuższy czas ich realizacji.