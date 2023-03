W Światowy Dzień Wody zobacz rzekę, nad którą 600 lat temu lokowano miasto Łódź. Zobacz zdjęcia Jacek Zemła

Łodzianie będą mieli okazję zobaczyć podziemny kanał podczas tegorocznych sześćsetnych Urodzin Łodzi. Zostanie on udostępniony do zwiedzania. To jedyna taka okazja, by zajrzeć pod ziemię i przenieść się w czasie 200 lat wstecz. Zobaczcie zdjęcia