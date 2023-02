W niedzielę ŁKS gra z Tychami, w piątek zdjęcie drużyny i aktualna kadra

Dla obu ekip będzie to pierwszy wiosenny mecz o ligowe punkty. W rundzie jesiennej łodzianie wygrali na wyjeździe 1:0 (0:0) po golu Pirulo w 61 minucie. Rywal zajmuje w ligowym rankingu odległe 11 miejsce, mając na koncie 23 punkty, czyli o 14 mniej od zespołu Kazimierza Moskala, który jest liderem tabeli. Za wyniki tyszan odpowiada trener Dominik Nowak.

Ełkaesiacy już trenują po powrocie w sobotę ze zgrupowania w Turcji. Udział w zajęciach biorą wszyscy piłkarze, łącznie z narzekającym ostatnio na uraz Pirulo.

Z ŁKS Łódź do III ligi

Z ŁKS rozstał się natomiast Piotr Gryszkiewicz, który przeniósł się do trzecioligowej Cartusii Kartuzy (11 miejsce w tabeli grupy drugiej III ligi). Piłkarz przyszedł do Łodzi w 2020 roku z Lechii Gdańsk. Ostatnio nie grał w pierwszym zespole, lecz trzecioligowych rezerwach (siedem meczów ligowych), co oczywiście go nie satysfakcjonowało. Jego umowa z ŁKS była ważna do 30 czerwca 2023. Tymczasem mamy debiut ełkaesiaka w reprezentacji Polski. Jan Łabędzki zaliczył około 20 minut w towarzyskim spotkaniu kadry do lat 17 w meczu z Norwegią. Spotkanie rozegrane podczas turnieju towarzyskiego w miejscowości Benidorm we Francji zakończyło się wygraną Biało-Czerwonych 3:2 (2:2). Dziś (7 lutego) Polska zmierzy się z Belgią, a w czwartek (9 lutego) ze Szwecją. To ósmy ełkaesiak, który zaliczył występ w młodzieżowej kadrze.