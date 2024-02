III liga: GKS Bełchatów grał w ekstraklasie, wiosną będzie walczył o II ligę

Potem różnie układały się losy klubu. W 2022 roku drużyna została wycofana z II ligi, ale kilka miesięcy pźniej Łódzki Związek Piłki Nożnej wyraził zgodę, żeby bełchatowianie przystąpili do czwartoligowej batalii. Tak rozpoczął się proces odbudowy klubu, który był wicemistrzem naszego kraju (2007), grał w europejskich pucharach (2007). W IV lidze bełchatowianie grali zaledwie sezon. W 38 meczach zdobyli 102 punkty, o trzy więcej od rezerw Widzewa Łódź i zameldowali się w grupie pierwszej III ligi. W klubie nikt nie kryje, ze poprzeczka została podniesiona wyżej i celem zespołu trenera Bogdana Jóźwiaka jest awans do II ligi. W przerwie zimowej nie było jednak zmian kadrowych. Do zespołu dołączyło jedynie dwóch piłkarzy. Mateusz Malec przyszedł z drugoligowej Skry Częstochowa, natomiast Oskar Wójcik był w kadrze ekstraklasowej Cracovii, ale do pierwszej drużyny się nie przebił.Z Bełchatowem pożegnali się Kamil Mizera (Orkan Buczek), Sebastian Ochocki (Omega Kleszczów), Mikołaj Bociek (kontuzja) oraz Kamil Jasiński(LZS Starowice Dolne - wypożyczenie).

- W Bełchatowie wróciła moda na piłkę nożną - mówi sternik klubu Szymon Serwa. - Dobrze sprzedają się karnety na wiosnę. Niektóre nasze mecze obserwowało nawet trzy tysiące ludzi. W miniony wtorek otworzyliśmy nawet klubowy sklep GieKaeSiak. Wspomaga nas PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.ą