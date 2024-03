Lider tabeli Sokół Aleksandrów pokonał na wyjeździe Włókniarza Zelów 4:1 (2:0). Bezbłędny wiosną jest także RKSRadomsko. Drużyna trenera Sławomira Majaka wygrała trzeci z rzędu mecz o punkty. Tym razem pokonała na swoim boisku Szczerbca Wolbórz 3:0 (2:0). We wszystkich tych meczach piłkarze RKS strzelili osiem goli, tracąc jednego. Punktów wiosną nie traci także Ceramika Opoczno, która po raz trzeci zgarnęła całą pulę. W Wielką Sobotę pokonała Wartę Działoszyn 2:0 (1:0). Strzeliła w tych meczach siedem goli, a straciła trzy. Zespół z Działoszyna przegrał z kolei po raz trzeci. Żadnych start w rundzie wiosennej nie zanotował Widzew II Łódź trenera Michała Czaplarskiego, który wygrał w Wielką Sobotę w Kutnie z KS 3:0 (0:0). Warto dodać, że łodzianie w trzech tegorocznych meczach strzelili 12 goli, nie tracąc żadnego! ą



Betcris IV liga

20. kolejka : Zjednoczeni Stryków - ŁKS III Łódź 0:4 (0:3). 0:1 - Wiktor Figurski (17), 0:2 - Wiktor Figurski (19), 0:3 - Michał Koszur (44), 0:4 - Kacper Popławski (44).

Omega Kleszczów - Szczerbiec Wolbórz 2:0 (1:0). 1:0 - Bartłomiej Trzeboński (13), 2:0 - Mateusz Miarka (90+2).

Ceramika Opoczno - Warta Działoszyn 3:0 (1:0). 1:0 - Paweł Kowalczyk (38), 2:0 - Wojciech Wiktorowicz (78), 3:0 - Cezary Dominiak (86).

RKSRadomsko - MKP-Boruta Zgierz 3:0 (2:0). 1:0 - Vinicus Ferreira Dias (2), 2:0 - Juliusz Molis (10), 3:0 - Juliusz Molis (46).

Dla pozyskanego przez RKS w przerwie zimowej Brazylijczyka Viniciusa Ferreiry Diasa to pierwszy gol dla Radomska.

KSKutno - Widzew II Łódź 0:3 (0:0). 0:1 - Kamil Tlaga (54), 0:2 - Filip Przybułek (52), 0:3 - Mateusz Kempski (77).

Zryw Wygoda - Start Brzeziny 2:1 (1:0). 1:0 - Krystian Białas (10), 1:1 - Patryk Glicner (63), 2:1 - Grzegorz Brochocki (90+4).

AKSSMS Łódź - Polonia Piotrków Trybunalski 1:1 (0:0). 1:0 - Adrian Kralkowski (51), 1:1 - Dawid Lenarcin (79).

Włókniarz Zelów - Sokół Aleksandrów 1:4 (0:2). 0:1 - Jardel Muniz Cruz (31), 0:2 - Dariusz Gmosiński (33), 0:3 - Dariusz Gmosiński (58), 0:4 - Ołeksij Najdyszak (65), 1:4 - Michał Wąśowski (83).

Skalnik Sulejów - Orkan Buczek 0:1 (0:1). 0:1 - Hubert Berłowski (85).

Bramkarz gospodarzy Wiktor Baranowski doznał podczas meczu ciężkiej kontuzji i został odwieziony do szpitala. W 75 minucie czerwoną kartką (druga żółta) upomniany został Eryk Wiśniewski ze Skalnika. W 85 Patryk Niciak(druga żółta), a tuż przed końcem meczu Hubert Berłowski - obajOrkan. Zwycięski zespół po raz pierwszy poprowadził trener Marcin „Węgiel” Węglewski.