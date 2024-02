Jarosław Kaczyński w Opocznie. Prezes PiS na spotkaniu "Wolnych Polaków". ZDJĘCIA, VIDEO

- My nie możemy z tego powodu popadać w szaleństwo. Nie możemy stwierdzić, chociaż tego nikt wprost nie mówi, ale tak naprawdę wynika to z tych propozycji, które padają, że my wszyscy, proszę państwa, ludzie, jesteśmy zagrożeniem dla przyrody - mówił prezes PiS. - Z tego by wynikało jedno. No, powinniśmy po prostu zbiorowo popełnić samobójstwo, bo ludzie muszą jeść. Też coś tam z siebie wydzielają. No i to wszystko w ramach tego sposobu myślenia jest dla przyrody szkodliwe, niszczy, zmienia klimat.