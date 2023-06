Łódzki biurowiec zyska nowe oblicze. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi nawiązała współpracę z właścicielami Forum 76.

Inspiracją dla projektu studentów ASP stały się dawne łódzkie kina. Przed wybuchem II wojny światowej Łódź była miastem posiadającym najwięcej kin w Polsce – kinomani mieli do wyboru aż 33 placówki. Filmowa historia Łodzi i bezpośrednie sąsiedztwo Szkoły Filmowej i Muzeum Kinematografii skłoniły projektantów by sięgnąć po to „łódzkie” skojarzenie: - Szczególnie ważnym było dotarcie do archiwów i odwzorowanie neonów dawnych kin. Gdy zawisną na ścianach w Forum 76, powstanie tu swego rodzaju galeria neonów, które łączy wspólny mianownik – sztuka filmowa – tłumaczy prof. Robert Sobański. Remont Forum 76 rozpocznie się w wakacje, a pierwsze efekty będzie można zobaczyć jesienią.

Koncepcja spodobała się także właścicielom budynku: - Ja, Brytyjczyk, skojarzenia z historią Łodzi mam dwa: „polski Manchester”, czyli przemysł oraz oczywiście film i Szkoła Filmowa. Nawiązania do fabrycznej historii miasta są bardzo popularne, odzwierciedlają się np. w loftowych projektach wnętrz. Historia łódzkich fabryk jest z pewnością bardzo ciekawa, ale nie zapominajmy, że dla robotników i robotnic to była bardzo ciężka praca. Dlatego my zdecydowaliśmy się na przywołanie tych o wiele bardziej przyjemnych konotacji – filmowych. By wchodząc do biura, przypominać sobie najprzyjemniejsze doświadczenia z chodzenia do kina: doświadczanie sztuki, emocje, pierwsze randki. Mam nadzieję, że każdy z nas ma miłe wspomnienia z wizyt w kinie – podsumowuje Guy Speir.

W kolejnym etapie obu stronom marzy się powołanie galerii sztuki w przestrzeniach Forum 76, by studenci i młodzi absolwenci mogli wystawiać swoje dzieła przy al. Piłsudskiego 76.