Rolniczy protest w Poddębicach. Nie tylko blokada. Uczestnikom udało spotkać się z wojewodą łódzkim Dorotą Ryl ZDJĘCIA

A czego domagają się rolnicy? - Odstąpienia od Zielonego Ładu i nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Całkowitego wycofania się z ugorowania gruntów ornych i ekoschematów. Odstąpienia od ograniczania czy wycofania środków ochrony roślin w produkcji rolnej. Zastrzeżenia nazwy „miód” – sam jestem pszczelarzem i widzę jak zalewa nas produkt tylko podobny do prawdziwego miodu, co prowadzi do niszczenia naszego rynku. Zakazu wprowadzania do Polski i Unii Europejskiej produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w sposób niezgodny z obowiązującymi dyrektywami UE. Domagamy się też natychmiastowego zatrzymanie importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, rozbudowy infrastruktury portowej i magistrali kolejowej w celu poprawy logistyki związanej z eksportem naszych produktów. Żądamy ponadto ograniczenia biurokracji i uproszczenia prawa w rolnictwie, ułatwienia prowadzenia inwestycji w naszej dziedzinie gospodarki oraz zwiększonej odpowiedzialności polityków za podjęte decyzje, które godzą w Polskę i Polaków. Chcemy zastopowania polityki klimatycznej i energetycznej i tego, by powoływano na stanowiska ludzi odpowiedzialnych i znających się na danej dziedzinie – wymienia Paweł Pawlak. - To naprawdę nie jest nam miłe, że musimy wychodzić na ulice i walczyć o swoje. Ale będziemy protestować do skutku.