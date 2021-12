Tramwaje MPK wracają na trasę Łódź - Zgierz od poniedziałku

- To wielkie święto nie tylko dla Zgierza i Łodzi, ale dla całego województwa. Ta linia tramwajowa była w ruinie i rozsypce. Chodziło nie tylko o stan torowiska. Wielu mówiło, że nie warto przywracać tego połączenia tramwajowego, że to się po prostu nie opłaca. Jednak podjęliśmy się tego zadania i mimo piętrzących się przeszkód doprowadziliśmy je to pomyślnego finału – dodał marszałek województwa Grzegorz Schreiber.