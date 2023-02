Termy Poddębice okazały się hitem. W samym styczniu było 20 tysięcy odwiedzin. Rozwój turystyki to nie jedyna korzyść z geotermii ZDJĘCIA

- Nie znam innej gminy, w której w ciągu dziesięciu lat udało wydobyć poprzez odwierty źródła termalne, wybudować sieci ciepłownicze, kotłownię i baseny geotermalne. My już widzimy, jakie z tego tytułu są zyski - nie wątpi burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski. - Z jednej strony coraz więcej gości interesuje się naszą gminą, z drugiej mieszkańcy mają tańsze ciepło, i to ekologiczne. A prywatna firma farmaceutyczna Biogened zakupiła działkę i chce budować centrum badawczo-rozwojowe, by na bazie tej wody produkować kosmetyki.