Spycimierskie Boże Ciało. Jak we wsi pod Uniejowem narodziła się niezwykła tradycja kwietnych dywanów wpisana na światową listę? ZDJĘCIA

Spycimierskie Boże Ciało. Kwietne dywany „przybyły” wraz z powrotem do swojej wsi żołnierzy napoleońskich?

- Ustalenie jego genezy opiera się jedynie na przekazach ustnych. Za najdalej sięgający wstecz przekaz należy uznać legendę o pojawieniu się tego zwyczaju wraz z powrotem żołnierzy napoleońskich do swej rodzinnej wsi. Mieli oni zaobserwować podobne zwyczaje w Europie i przeszczepić je na grunt polski – zaznaczają społecznicy.

Zwyczaj ubierania drogi w Spycimierzu na uroczystość Bożego Ciała jest szacowany na ponad 200 lat, ale – jak zaznacza stowarzyszenie Spycimierskie Boże Ciało - powstał w trudnym do sprecyzowania okresie, bowiem nieuchwyconym w archiwalnych przekazach źródłowych.

Kwietne dywany w Spycimierzu. Tradycja zmieniała się przez lata. Jedyna taka procesja

Spycimierska tradycja dostrzeżona w skali całego świata

Wyjątkowy i prawdziwie historyczny moment w historii Spycimierskiego Bożego Ciała nastąpił w ostatnim czasie. Pod koniec 2021 roku po latach starań tradycja została wpisana przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Ogłoszenie pozytywnej decyzji w pierwszym rzędzie było wyjątkowym momentem dla mieszkańców Spycimierza. – To jeszcze do nas nie dociera wszystko, ale mamy świadomość, że jest to wielka sprawa. O takim małym Spycimierzu z gminy Uniejów w województwie łódzkim w każdym zakątku świata może ktoś przeczytać i będzie wiedział, że jesteśmy – komentowała tuż po zatwierdzeniu wpisu Maria Pełka, prezes Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało w latach 2016-2022.

Satysfakcji nie krył także burmistrz gminy Uniejów Józef Kaczmarek zaznaczając, że nie byłoby wpisu, gdyby nie mieszkańcy małej parafii w Spycimierzu, którzy od 200 lat w dzień Bożego Ciała wychodzą na drogę i ubierają ją na uroczystą procesję Bożego Ciała. - To przykład, że taka niewielka wspólnota może dokonać rzeczy wielkich, docenionych przez grono międzynarodowych ekspertów. Cieszymy się, że możemy dać przykład innym wspólnotom. Chcielibyśmy, żeby poszli w nasze ślady i promowali polskie dziedzictwo kultury.