Boże Ciało w Spycimierzu. W 2023 roku kwietne dywany znów zachwyciły. Zobacz jak powstawały!

Spycimierskie Boże Ciało za sprawą kwietnych dywanów ponownie miało nie tylko religijny wymiar. Przepiękna tradycja ściągnęła bowiem i w tym roku tłumy ludzi z całej Polski, którzy chcieli doświadczyć jej z bliska. - Słyszałam o tym niezwykłym święcie i w końcu postanowiłam sama się tu pojawić, by zobaczyć jak powstaje ta niezwykła trasa procesji. I nie żałuję. Jest jeszcze piękniej niż na zdjęciach czy filmach. Super było zobaczyć to wszystko na własne oczy – nie kryła zachwytu pani Anna, który do Spycimierza przyjechała spod Poznania.