Powstała wystawa na 10-lecie listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Są na niej dwa wydarzenia z Łódzkiego ZDJĘCIA

Jak przypomina UMWŁ, w 2023 roku mija także 20 lat od przyjęcia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Z okazji obu jubileuszy Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przygotowali wspomnianą wystawę „Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce”. Została ona otwarta na Rynku Manufaktury w Łodzi.

- Nasze zwyczaje związane ze świętem Bożego Ciała przyciągają do Łowicza i Spycimierza mieszkańców całego regionu, ale także turystów z Polski i ze świata - mówił podczas otwarcia wystawy wicemarszałek Zbigniew Ziemba, który reprezentował Samorząd Województwa Łódzkiego. - To ważne, żeby te fragmenty naszego bogatego dziedzictwa znać, żeby wiedzę o nich przekazywać dzieciom i wnukom. A jednym ze sposobów kultywowania pamięci jest po prostu uczestniczenie w nich. Najlepiej rodzinnie, bo dzieci i młodzież uczą się, obserwując nas, dorosłych - dodał wicemarszałek Ziemba, zapraszając w Boże Ciało do Spycimierza i Łowicza.