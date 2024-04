Sanah wystąpi dzisiaj i jutro w Łodzi. Są jeszcze ostanie bilety

Już dzisiaj Sanah wystąpi w łódzkiej wytwórni. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.30. To gratka dla fanów jednej z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Bilety na kameralny koncert „Poezyje i nie tylko”, wyprzedały się w mgnieniu oka, ale organizatorzy postanowili wprowadzić do sprzedaży dodatkowe.

Początki kariery muzycznej Sanah

Sanah kilkukrotnie brała udział w przesłuchaniach do programu The Voice of Poland. Występowała również w polskiej i brytyjskiej wersji Got Talent (Mam talent! i Britain’s Got Talent), jednak nie osiągnęła w nich sukcesu. W 2014 zaczęła umieszczać autorskie utwory w serwisach YouTube i Periscope.

W styczniu 2020 opublikowała singel „Szampan”, którym zapowiadała premierowy album studyjny. Również w styczniu została nominowana w trzech kategoriach do nagrody muzycznej „Fryderyk" i od tego czasu jest cały czas na topie.