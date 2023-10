Skra Bełchatów startuje! Na początek Zaksa Kędzierzyn-Koźle

Spotkanie zaplanowano na najbliższą sobotę (21 października). Początek o godzinie 14.15. Gospodarze spotkania, to absolutna europejska czołówka. W minionym sezonie triumfowali w Lidze Mistrzów pokonując w finale, po meczu pełnym zwrotów akcji, Jastrzębski Węgiel 3:2. W PlusLidze drużyny zamieniły sie miejscami. Kędzierzynianie zadowolić musieli się bowiem srebrnym medalem. W zespole trenera Tuomasa Sammelvuo nie doszło przed sezonem do wielkich zmian. Ze Ślepska Suwałki pozyskano Andreasa Takvama, a z rumuńskiego Rapidu Bukareszt Daniela Chitigoię. Odeszło dwóch graczy. Norbert Huber wybrał Jastrzębski Węgiel, natomiast Adrian Staszewski Resovię Rzeszów. W zespole pozostali natomiast Aleksander Śliwka, Dawid Smith, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz, Marcin Janusz, Twan Wiltenburg, Wojciech Żaliński, Przemysław Stępień, Korneliusz Banach, Dmytro Paszycki, Erik Shoji i Bartłomiej Kluth. Kedzierzynianie to jeden z głównych kandydatów do złota. W Skrze, o czym na bieżąco informowaliśmy, prawdziwe kadrowe trzęsienie ziemi. Pozostał wprawdzie trener Andrea Gardini, lecz z poprzedniego składu odliczyli się jedynie Grzegorz Łomacz i Jakub Rybicki. Odeszło natomiast aż 13 graczy! Pozyskano z kolei 12. Postawa bełchatowian jest więc zagadkowa. ą

Plus liga mężczyzn

1. kolejka. Piątek (20 października): Stal Nysa - Jastrzębski Węgiel (17.30), LUK Lublin - Czarni radom (20.30). Sobota (21 października): Zaksa Kędzierzyn-Koźle - Skra Bełchatów (14.45), AZS Olsztyn - Warta Zawiercie (20.30), Cuprum Lubin - Barkom Każany Lwów (17.30). Niedziela (22 października): GKSKatowice - Trefl Gdańsk (17.30), Resovia Rzeszów - Projekt Warszawa (14.45), Cuprum Lubin - Barkom Każany Lwów (17.30). Poniedziałek (23 października): Norwid Częstochowa - Ślepsk Suwałki (17.30).