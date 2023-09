Skra Bełchatów ma licencję na PlusLigę i wygrywa w Częstochowie!

To wcale takie pewne nie było, bo po poprzednim zarządzie klubu, na czele którego stał, Konrad Piechocki, sytuacja finansowa Skry nie była najlepsza. Pojawiły się nawet głosy, że drużyna może nie przystąpić do gry w elicie. Obecnie na czele klubu stoi Radosław Marzec i może już mówić o sukcesie, bo takim bez wątpienia jest licencja na sezon 2023/2024. To sukces jego oraz skupionych wokół niego działaczy, którzy w ostatnim czasie mieli pełen ręce roboty. Nowy zarząd postawił przede wszystkim na uporządkowanie kwestii organizacyjnych oraz finansowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania klubu. To się udało. W Skrze jest obecnie stabilizacja, będąca konsekwencją tych starań. Owe działania przełożyły się na zaufanie obecnych oraz nowych partnerów biznesowych.Praktycznie od podstaw powstała nowa drużyna, w której skład wchodzą między innymi mistrz Europy 2023 Grzegorz Łomacz, dwukrotny mistrz świata Dawid Konarski, czy libero reprezentacji Francji Benjamin Diez oraz młodzi zawodnicy, którzy w przyszłości stanowić będą o sile polskiej siatkówki. Naszym zdaniem zespół powinien walczyć w nowym sezonie o czołowe lokaty. Pierwszy sukces sportowy bełchatowianie mają już na swoim konice. Wygrali bowiem w Częstochowie 5. Memoriał im. Janusza Sikorskiego. Najpierw wygrali półfinałowe starcie z Barkom Każany Lwów 3:0, a następnie zwyciężyli w decydującym starciu gospodarzy i jednocześnie beniaminka PlusLigi Exact Systems Hemarpol Częstochowa także 3:2 (20:25, 25:21, 22:25, 25:19, 15:13). W Skrze wystąpili Mateusz Poręba oraz Adrian Aciobanitei, a więc zawodnicy, którzy zakończyli niedawno mistrzostwa Europy. Dodajmy, że w spotkaniu, którego stawką było trzecie miejsce Czesi z VKOstrava wygrali z Barkom Każany 3:1 (17:25, 27:25, 29:27, 27:25).

