Piotr Stokowiec kompletuje sztab. Jest w nim Marcin Matysiak

Pochodzący ze Zduńskiej Woli Marcin Matysiak posiada licencje UEFA A i UEFA Elite Youth. To pod jego wodzą rezerwy ŁKS awansowały najpierw do III, a ostatnio II ligi. Po 13 kolejkach rezerwiści zajmują czwarte miejsce w tabeli mając zaledwie trzy punkty straty do liderującego KKS 1925 Kalisz. W przeszłości Marcin Matysiak był trenerem młodzieżowych reprezentacji wojewódzkich ŁZPN, a także Diamentu Zduńska Wola oraz Pogoni Zduńska Wola, zaś w Akademii ŁKS, jeszcze przed rozpoczęciem pracy z drużyną seniorską, prowadził wraz z Romualdem Solarkiem zespół szesnastolatków. Latem 2020 roku rozpoczął pracę z rezerwami ŁKS. – Bardzo dziękuję wszystkim osobom związanym z drugą drużyną, tym z boiska i tym spoza boiska, którzy przyczynili się do wyników, które razem osiągnęliśmy - powiedział trener Marcin Matysiak. - Chcę się dalej rozwijać jako trener, więc przyjęcie propozycji pracy w pierwszej drużynie jest tego konsekwencją. Bardzo się cieszę, że zostaję w ŁKS i oczywiście cieszę się na myśl o nowym wyzwaniu.

Owo nowe wyzwanie już w najbliższą sobotę (21 października). Ełkaesiaków czeka bowiem wyjazdowe spotkanie z poznańskim Lechem (godz. 20). Popularny „Kolejorz” rozegrał dotychczas 10 meczów, w których zdobył 20 punktów i zajmuje piąte miejsce w tabeli PKOEkstraklasy. Podopieczni trenera Johna van den Broma (Niderlandy) na swoim stadionie przy ulicy Bułgarskiej wygrali czterokrotnie, raz zremisowali i ani raz nie schodzili z boiska pokonani. ŁKS na wyjazdach spisuje się koszmarnie. Przegrał wszystkie sześć dotychczasowych potyczek na boiskach rywali, strzelając tylko jednego gola, a tracąc aż 12! Nic dodać, nic ująć. Mecz będzie bez wątpienia wyjątkowy, o ile wyjdzie na boisko, dla Hiszpana Dani Ramireza, który przed rundą wiosenną sezonu 2019/2020 przyszedł do klubu ze stolicy Wielkopolski właśnie z ŁKS. Co prawda sięgnął z Lechem po mistrzostwo naszego kraju (2021), ale wielkie furory tam nie zrobił. Na początku lipca 2023 roku opuścił Poznań mając na koncie 92 mecze w elicie (17 goli) i przeniósł się do Zulte Waregem (Belgia). Z tego klubu powrócił na aleje Unii 2, ale delikatnie mówiąc nie zachwyca. Wystąpił co prawda w 10 meczach, strzelając dwa gole (oba z rzutów karnych), ale to nie jest już ten Dani Ramirez, co podczas poprzedniej przygody z ŁKS.

Drugoligowe rezerwy podejmą w niedzielę na stadionie przy alei Unii 2 częstochowską Skrę (14.15). ą

PKO EKSTRAKLASA

12. kolejka. Piątek (20 października): Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin (godz.20.30), Piast Gliwice - Pogoń Szczecin (18). Sobota (21 października): Lech Poznań - ŁKS Łódź (20), Puszcza Niepołomice - Cracovia (15), Śląsk Wrocław - Legia Warszawa (17.30). Niedziela (22 października): Górnik Zabrze - Raków Częstochowa (17.30), Radomiak Radom - Korona Kielce (12.30), Widzew Łódź - Ruch Chorzów (15). Poniedziałek (23 października): Stal Mielec - Warta Poznań (19).