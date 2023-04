"Sanatorium miłości". Wystartowały castingi do szóstej edycji programu. Jak się dostać do "Sanatorium miłości"?

"Sanatorium miłości". Wystartowały castingi

Do udziału w programie może się zgłosić każdy samotny senior obu płci. Kandydaci muszą być osobami stanu wolnego z polskim obywatelstwem. Zgłoszenie można wysłać do 18 sierpnia 2023 roku. Aby wziąć udział w castingu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy pod adresem: https://impresariat.tvp.pl/53488823/sanatorium-milosci-casting i czekać na telefon od osoby z produkcji, która wyjaśni dalsze kroki. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptowaniem Regulaminu Audycji Telewizyjnej Sanatorium Miłości – Edycja VI.

"Sanatorium miłości" to projekt, którego głównym celem jest aktywizacja społeczna seniorów, którzy często samotni, spędzają czas w czterech ścianach. Wyjazd do sanatorium w towarzystwie podobnych sobie osób wpływa na ich samopoczucie i wypełnia pustkę w ich życiu. Pięć poprzednich edycji programu pokazało, że jest to nie tylko przygoda, ale i przyjaźnie na długie lata. Bohaterowie rekrutujący się z odmiennych środowisk, z dużych miast i małych miasteczek, z różnym wykształceniem i bagażem doświadczeń przełamują swoje przyzwyczajenia, odnajdują nowe pasje, zarażają swoimi pasjami innych. Po całym turnusie są zupełnie innymi ludźmi. Wielu z nich tak bardzo otworzyło się na innych, że dopiero po zakończeniu programu udało im się znaleźć kogoś bliskiego.