Rok 1984 - Rockowy Teatr. Na scenie Monopolis!

Wizja świata Orwella, jakiej doświadczyliśmy na kartach jego książek, ożywa na naszych oczach. To wizja antycywilizacji, lub jak kto woli, cywilizacji śmierci. Pisarz ostrzegał przed jej realizacją, przedstawiając makabryczne scenariusze, które mogą stać się rzeczywistością.

Jednakże, mimo tej ponurej prognozy, jest miejsce na nadzieję. Deklaracja Niepodległości, która opowiada o prawach niezbywalnych każdego człowieka, przypomina nam, że walka o te wartości jest nie tylko konieczna, ale i możliwa. "Uważamy za niezbite i oczywiste prawdy, że ludzie stworzeni zostali równymi sobie, że Stwórca udzielił im pewnych praw niezbywalnych [...]", czytamy w Deklaracji.

„Rok 1984 - Rockowy Teatr” w swoim spektaklu podejmuje trudną tematykę, nie unikając kontrowersji ani niepokojących pytań. Przedstawienie to stanowi zarówno artystyczne wydarzenie, jak i ważny głos w dyskusji o wartościach, wolności i ludzkiej godności. Jego przesłanie jest jasne: "NIE POZWÓL, BY DO TEGO DOSZŁO. WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE."