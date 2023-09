Rolnik szuka żony 2023. Oni dostali najwięcej listów. Wśród uczestników rolnik z Łódzkiego. Kiedy startuje nowy sezon? ZDJĘCIA

Miłośnicy programu "Rolnik szuka żony" już nie mogą się doczekać. Już 17 września będą mogli obejrzeć pierwszy odcinek nowej edycji "Rolnika". Realizator własnie uchylił rąbka tajemnicy i zaprezentował rolników i rolniczki, którzy otrzymali najwięcej listów od podyndanych kandydatek i kandydatów na żony i mężów. W jubileuszowym - 10. sezonie: zobaczymy Agnieszkę, Annę, Artura, Dariusza i Waldemara . Wśród nowych uczestników znalazł się m. in. mieszkaniec województwa łódzkiego, to Dariusz z Ozorkowa z powiecie zgierskim.

Dariusz z Ozorkowa w "Rolnik szuka żony"

Dariusz to 27-letni rolnik z województwa łódzkiego specjalizujący się w hodowli nowalijek, czyli wiosennych warzyw. Rolnik z wykształcenia i zamiłowania, który nie wyobraża sobie by kiedyś miał mieszkać gdzie indziej, niż na wsi, gdzie ma ciszę, spokój i kontakt z naturą, których na próżno szukać gdzie indziej.

Choć zawsze podobały się mu niebieskookie brunetki o długich włosach, to w „Rolniku” szuka przede wszystkim kogoś kto byłby gotów dzielić z nim jego życie i jego pasje, kogoś kto zaakceptowałyby go takim, jakim jest i z kim mógłby założyć własną rodzinę.

Kiery startuje nowy sezon "Rolnik szuka żony?

Opis programu - Mają wszystko: domy, ziemię, maszyny, dostęp do najnowszych technologii, ciekawą i pewną pracę, dach nad głową, przyzwoite zarobki oraz czas na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Do pełni szczęścia brakuje im jednego – partnerki, która chciałaby z nimi dzielić radości i smutki dnia codziennego. Bohaterowie to współcześni, polscy rolnicy, którzy do tej pory nie znaleźli bratniej duszy. Czy dzięki programowi poznają smak miłości? Czas pokaże. A my śledzimy to z kamerami.