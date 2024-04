Tego jeszcze nie było! Nowa uczestniczka "Sanatorium miłości". To Maria z Łodzi. ZDJĘCIA

Maria z Łodzi to nowa uczestniczka programu "Sanatorium miłości"! Właśnie zastąpiła kuracjuszkę, która zrezygnowała z udziału w "sanatorium".

Maria Luzia podczas spotkania z całą grupą na początku ostatniego odcinka przyznała, że nie jest w stanie zaangażować się na poważnie w relację z mężczyznami, których poznała w programie i żeby być w zgodzie z samą sobą, postanowiła zrezygnować z dalszego udziału w „Sanatorium miłości”. Jednocześnie podkreśliła, że był to dla niej dobry czas.

W jej miejsce produkcja zaprosiła do udziału w programie Marię z Łodzi, która po etapie castingu, znalazła się na „liście rezerwowej”. Nowa uczestniczka podzieliła się pierwszymi wrażeniami z pobytu w Krynicy Zdrój z redakcją „Bądźmy razem. TVP”: - Grupa powitała mnie wspaniale. Ja trochę obawiałam się, że mają już swoje relacje, przyzwyczajenia. Na spakowanie walizki miałam 2 dni, ale nie zabrakło w niej niczego. Nie wiedziałam co wziąć, bo bardzo przeżyłam, że dostałam telefon. Było to dla mnie duże wyzwanie, ale powiedziałam, że dam radę – powiedziała Maria z Łodzi.