Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego Człowiek w Zagrożeniu: „Monster” (2023) w reż. Hirokazu Koreedy w Muzeum Kinematografii

„Monster” (2023) w reż. Hirokazu Koreed

Film „Monster” to najnowsze dzieło japońskiego reżysera Hirokazu Koreedy.

Krótki opis filmu:

Minato chodzi do podstawówki. Kiedy chłopiec zaczyna dziwnie się zachowywać, jego matka od razu wyczuwa, że coś jest nie tak. W momencie, kiedy odkrywa, że za wszystkim stoi nauczyciel, wpada do szkoły i żąda, aby wyjaśnił jej, co się dzieje. W miarę, jak poznajemy historię oczami matki, nauczyciela i chłopca, powoli dochodzimy do prawdy.

Zwiastun: