Klaudia Andrzejczyk z Radomska finalistką konkursu The Look of The Year. Trwa głosowanie

Wielkimi krokami zbliża się finał polskiej edycji najstarszego i najbardziej prestiżowego konkursu dla modelek i modeli The Look of The Year 2023. Wśród 20 uczestników, którzy już pod koniec września wejdą na wybieg podczas gali finałowej, znalazła się Klaudia Andrzejczyk z Radomska, absolwentka I LO - finalistka z numerem 9 i zwyciężczyni Srebrnej Karty castingu w Katowicach.

Na zdjęcia w stylu fashion podczas oficjalnej sesji finalistów The Look of The Year 2023 uczestnicy zostali wystylizowani na wzór lat 90tych. Dotyczyło to zarówno stylizacji, jak i fryzur oraz makijaży. Zwycięzcy polskiej edycji będą reprezentować nasz kraj w światowym konkursie The Look of The Year. Głosowanie sms na uczestników potrwa do 1.10.2023 r. do godz. 19:00.

Zagłosuj na Klaudię! Wyślij sms o treści LOOK.9 na numer 7248 (koszt 2,46zł z VAT / sms)

Klaudia Andrzejczyk jest osobą pełną pasji, która z zapałem i determinacją wkracza na nową dla siebie ścieżkę modelingu. Oprócz akademickich wyzwań na dwóch kierunkach studiów: prawo oraz geodezja, oddaje się swoim pasjom. Ukochane rejsy żeglarskie przynoszą jej harmonię, uczą odpowiedzialności i pozwalają odkrywać nowe horyzonty. Kolejna pasja, treningi aikido wzmacniają ciało i wymagają żelaznej dyscypliny.