Już w ten weekend UPPERGROUND POLAND 2024 w Atlas Arenie!

Upperground Poland to wydarzenie muzyczne, skoncentrowane na elektronicznej muzyce tanecznej, które przyciąga uwagę fanów z różnych części świata. Projekt ten, organizowany przez ARTBAT, ma na celu stworzenie wyjątkowego doświadczenia muzycznego poprzez połączenie różnorodnych artystów i wysokich standardów produkcji. Tegoroczna edycja obiecuje jeszcze wyższy poziom w zakresie produkcji i prezentacji, zapewniając publiczności niezapomniane wrażenia.

Upperground Poland ma bogatą historię podróży po różnych miastach na całym świecie, od egzotycznego Tulum, przez europejskie stolice muzyki klubowej, takie jak Barcelona i Amsterdam, po bliskowschodnie metropolie, jak Dubaj i Bejrut. Tym samym, obecność Upperground Poland w Polsce nie tylko umacnia pozycję kraju na międzynarodowej scenie muzycznej, ale także świadczy o jego znaczeniu jako atrakcyjnego miejsca dla miłośników muzyki elektronicznej.

Line-up tegorocznej edycji Upperground Poland jest imponujący i różnorodny, obejmując takie gwiazdy jak Vintage Culture, Massano, Shall Ocin, Fred Lenix i Another Life. Dodatkowo, wsparcie na scenie zapewnią Mickey Dastinz i Mike Konstanty, co gwarantuje niezapomniane doznania muzyczne dla wszystkich uczestników.