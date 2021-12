Ryanair zawiesza część lotów z Łodzi do Wielkiej Brytanii. Dokąd nie polecimy i jak długo potrwa przerwa? Tracą też inne lotniska

Złe wieści dla tych, którzy w styczniu planowali lot z Łodzi do East Midlands w Wielkiej Brytanii. Ryanair zdecydował o zawieszeniu tego połączenia. Podobne zmiany dotyczą też innych lotnisk w kraju. Do East Midlands nie będzie można polecieć od 7 stycznia do 4 lutego, później połączenie ma być realizowane zgodnie z rozkładem. Czytaj dalej

Łukasz Kasprzak