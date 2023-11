Rolnik szuka żony 2023. Dariusz z Łódzkiego już wybrał? Kogo pożegna? ZDJĘCIA, VIDEO

Rolnik szuka żony 2023. Dariusz z Łódzkiego już wybrał?

Kolejny odcinek programu "Rolnik szuka żony" to ciąg dalszy pobytu kandydatów na męża i kandydatek na żony na gospodarstwach u rolniczek i rolników. W poprzednim odcinku Dariusz ze Skotnik w województwie łódzkim pożegnał już jedną ze swoich kandydatek. Maria z województwa śląskiego sama z przykrością przyznała, że nie mają z Darkiem zbyt wiele wspólnego. W ostatnim odcinku 27-letni rolnik z Łódzkiego zabrał na randkę Nikolę, 22-latkę z Borówna. O tym, że Nicola jest faworytką przekonana jest Natalia... I wszystko wskazuje na to, że się ni myli.

Jeszcze przed randką Nicola mówiła, że chciałaby się zbliżyć do Darka . - Cos tam jest w powietrzu - zdradziła.

-

W drodze z randki para otwarcie rozmawiała już o wyborze Darka. Rolnik zapowiedział, że poinformuje Natalię, że to z Nicolą chce kontynuować swoja przygodę w programie.

Przypomnijmy, Dariusz jest rolnikiem specjalizującym się w hodowli nowalijek, czyli wiosennych warzyw. Rolnik z wykształcenia i zamiłowania, który nie wyobraża sobie by kiedyś miał mieszkać gdzie indziej, niż na wsi, gdzie ma ciszę, spokój i kontakt z naturą, których na próżno szukać gdzie indziej. Ten mierzący sobie 180 centymetrów wzrostu brunet o ciemnych oczach, jest również miłośnikiem tenisa stołowego (w którym jest – jak twierdzi – całkiem niezły), siatkówki i piłki nożnej. Interesuje się motoryzacją, lubi dobre filmy a w wolnych chwilach spotyka się ze znajomymi i rodziną. Choć zawsze podobały się mu niebieskookie brunetki o długich włosach, to w „Rolniku” szuka przede wszystkim kogoś kto byłby gotów dzielić z nim jego życie i jego pasje, kogoś kto zaakceptowałyby go takim, jakim jest i z kim mógłby założyć własną rodzinę.