Rolnik szuka żony 2023. Oto wybranki Dariusza z Łódzkiego. One pojadą na gospodarstwo. ZDJĘCIA, VIDEO

W kolejnym odcinku programu "Rolnik szuka żony" rolnicy i rolniczki najpierw wybrali po 5 kandydatek i kandydatów, których zaprosili do dalszego poznawania i wykonania niełatwego zdania. Kandydaci musieli np. wykonać drewniane ławki lub ułożyć kompozycje z roślin, panie malowały i gotowały. Mieszkający w województwie łódzkim Dariusz zażyczył sobie, by panie zrobiły dla niego surówki. Po tych dodatkowych aktywnościach i rozmowach rolnicy i rolniczki musieli dokonać trudnego wyboru: kogo zaprosić na gospodarstwa.

Maria to 25-letnia programistka z Chorzowa. Pomimo młodego wieku może się pochwalić bogatym doświadczeniem zawodowym. Przed maturą pomagała zbierać owoce pracowała w fabryce zmywarek, produkowała szpulki do pasów samochodowych, nieobca jej też była praca na kasie w sklepie z równoczesnym, dziennym studiowaniem informatyki. W międzyczasie zdobyła patent żeglarza jachtowego, ukończyła kurs radiooperatora SRC, nauczyła się latać dronem i szyć sukienki oraz osiągnęła biegłość w układaniu kostki Rubika. Do programu przyszła w poszukiwaniu konkretnego faceta, z którym mogłaby dzielić kilka ze swoich licznych hobby, słownego, traktującego ludzi z szacunkiem, uczynnego, komunikatywnego obdarzonego poczuciem humoru i średnim zarostem.

Natalia to 23-letnia studentka, studiuje pedagogikę wczesnoszkolną w Krakowie. Praca z dziećmi sprawia jej wielką przyjemność, nic więc dziwnego, że na co dzień Natalia pracuje w przedszkolu. Oprócz studiów i pracy nasza bohaterka czynnie działa w Kole Gospodyń Wiejskich (od 3 lat pełni funkcję przewodniczącej jednego z nich) i jest członkiem Ochotniczej Straży Porannej, ukończyła nawet kurs podstawowy strażaka-ratownika, ma więc pełne uprawnienia do brania udziału w akcjach ratunkowych. Te nieliczne wolne chwile, które je pozostają, spędza na pielęgnowaniu swoich hobby, czyli podróży i tańca. Do napisania listu przekonały ją słowa Darka „najważniejsze, gdy dwoje ludzi akceptuje się w pełni i nikt nie próbuje nikogo zmieniać".