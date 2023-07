O ile podrożały nowalijki w ciągu ostatniego roku? Rekord to niemal 70 procent! Zestawienie SPRAWDŹ

– PanParagon to kompleksowa aplikacja zakupowa, w której można m.in. wyszukiwać promocje czy przechowywać paragony. Dowody zakupu, jakie codziennie trafiają do naszego systemu to cenne źródło anonimowych danych o cenach czy nawykach zakupowych polskich konsumentów. W najnowszej analizie sprawdziliśmy cennik poszczególnych nowalijek w czerwcu 2022 i 2023. Okazało się, że w większości przypadków płacimy znacznie więcej niż rok temu – komentuje Antonina Grzelak, z aplikacji PanParagon. – W naszym zestawieniu są jednak optymistyczne akcenty. Dwie spośród jedenastu pozycji staniały – dodaje.

Jakie nowalijki są na szczycie tegorocznej drożyzny?

Młoda marchew droższa o niemal 70 proc.!

Spośród wszystkich warzyw ujętych w badaniu, największy wzrost cen w porównaniu do poprzedniego roku odnotowano w przypadku młodej marchwi. Średnia cena za 1 kg w czerwcu 2022 wynosiła 4 zł 05 gr. Rok później za kilogram tego warzywa przyszło nam już zapłacić około 6 zł 85 gr. Różnica rok do roku wynosi zatem 2 zł 80 gr, co w ujęciu procentowym daje wzrost o 69,1 proc.!