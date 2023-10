Rolnik szuka żony. Pierwsze wyznania na gospodarstwie u Dariusza z Łódzkiego. ZDJĘCIA, VIDEO

Rolnik szuka żony 2023. Kandydatki Dariusza na gospodarstwie

Po dwóch tygodniach przerwy (związanej z wyborami) widzowie TVP mogli obejrzeć kolejny odcinek programu "Rolnik szuka żony" 2023. W poprzednim odcinku kandydaci na mężów rolniczek i kandydatki na żony dla rolników przyjechali na gospodarstwa, by poznać życie na wsi. Wiele działo się m. in. na gospodarstwie u Dariusza ze Skotnik w województwie łódzkim. Rolnik zaprosił dziewczyny do wspólnej pracy. Najpierw razem myli i wiązali warzywa w pęczki. Następnie Dariusz zabrał każdą ze swoich wybranek na przejażdżkę ciągnikiem.

Tutaj pojawiła się okazja do rozmów na osobności. Rolnik pytał dziewczyny, jak podoba im się życie na jego gospodarstwie i czy potrafiłyby się tu odnaleźć.