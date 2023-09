Wysyp grzybów w regionie łódzkim. Grzybiarze donoszą o zbiorach z okolic Zgierza, Bełchatowa, Spały... ZDJĘCIA

Grzyby w lasach w okolicach Łodzi. Gdzie na grzyby we wrześniu?

- Poszliśmy na spacer, zupełnie nieprzygotowani do zbiorów. Jednak co chwila natykaliśmy się na podgrzybki, szkoda było je zostawić, w końcu zebraliśmy je do koszuli męża - opowiada łodzianka, która w poniedziałek spacerowała w Grotnikach (powiat zgierski)

Podobnie zaskoczony był para grzybiarz buszujący w tym lesie w okolicy Emilii (powiat zgierski). Okazało się, że jest pełno podgrzybków i kurek.