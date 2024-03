Prezes PGE GIEK zadeklarował współpracę z gminą Kleszczów w działaniach o odzyskanie utraconych terenów

- Przyjechałem zapytać, co się ma stać, abyśmy powrócili do współpracy biznesowej pomiędzy samorządem a PGE - mówił Zbigniew Kasztelewicz. - Jeśli nie będzie tej współpracy, to może być duży problem z przyszłością PGE na tym terenie.

Jak dodał, wie, że problemem jest przywrócenie terenów gminie Kleszczów.

- Deklarujemy z panem dyrektorem, że rozpoczniemy, myślę wspólnie z samorządem gminy Kleszczów, starania, aby to zaistniało - mówił szef koncernu. Jak określił, będą to różne działania zmierzające do tego, by powrócić do sytuacji sprzed zmiany granic.