Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w kopalni Bełchatów. Wrócił temat odkrywki Złoczew

Minister Zbigniew Ziobro w kopalni Bełchatów

Choć decyzje o rezygnacji z odkrywki Złoczew już zapadły, temat co jakiś czas przewija się dyskusji polityków. W poniedziałek 13 marca w Bełchatowie politycy Solidarnej Polski mówili o tymi, że chcą, by do polityki energetycznej Polski do roku 2040 wpisać między innymi inwestycję w Złoczew.

Na specjalnej konferencji prasowej w kopalni Bełchatów o konieczności uruchomienia Złoczewa mówił między innymi Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro, który jest szefem Solidarnej Polski.

W kopalni pojawili się też między innymi Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich, Michał Woś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Ewa Wendrowska, radna Sejmiku Wojewódzkiego.