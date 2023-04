Kopalnia Bełchatów formuje linię brzegową przyszłych jezior

Dwa ogromne jeziora mają powstać kiedyś w miejscu, w którym funkcjonuje obecnie Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Trwa właśnie kolejny etap prac z przygotowaniem terenu pod jeziora, a dokładnie formowania linii brzegowej przyszłych jezior. Dzięki nowo wybudowanym taśmociągom będzie można ukształtować zbocza stałe oraz dna przyszłego zbiornika wodnego.

- W Polu Bełchatów – jednym z dwóch pól wydobywczych kopalni Bełchatów, już od kilku lat prowadzone są prace mające na celu przygotowanie terenu kopalni do jego docelowej rekultywacji w kierunku wodnym - mówi Sławomir Podkówka, wiceprezes zarządu ds. finansowych reprezentujący zarząd spółki PGE GIEK. - W Kompleksie Bełchatów tereny pogórnicze kształtowane są z myślą o stworzeniu tu w przyszłości dwóch, najgłębszych w Polsce jezior, które na końcowym etapie rekultywacji połączone zostaną w jeden duży zbiornik. Lustro wody bełchatowskiego jeziora będzie miało powierzchnię ok. 4000 hektarów, a jego maksymalna głębokość wyniesie ok. 170 metrów, czyli o ok. 70 m więcej niż głębokość jeziora Hańcza.