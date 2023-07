Ceny węgla w lipcu 2023 w regionie łódzkim i Ostatni węgiel preferencyjny. Ile kosztuje ekogroszek i orzech przed sezonem grzewczym 2023/24?

Ceny węgla w regionie łódzkim w lipcu 2023. Ile kosztuje węgiel?

- Dzwonią telefony, klienci wypytują, sprawdzają ceny - słyszymy w jednym ze składów w powiecie bełchatowskim. - Na razie trwa sezon urlopowy, klienci powinni pojawić się pod koniec sierpnia. Wszystko zależeć będzie od pogody, przy zimnym wrześniu już niektórzy palą - wyjaśnia sprzedawca.

Cena węgla od zimy spada i klienci liczą na jeszcze większe obniżki przed sezonem. To ogromna różnica w porównaniu z rokiem 2022, gdy z powodu wojny na Ukrainie przed sezonem zaczęła się węglowa panika. Towaru brakowało, a ceny rosły, by jesienią osiągnąć około 3,5 tys. zł za tonę.

Teraz ceny są dużo niższe. Według rządowej wyszukiwarki cieplo.gov.pl opał w składach regionu można kupić w zależności od rodzaju w cenie od 750 do 4,1 tys. zł za tonę. Jednak najpopularniejszy ekogroszek można bez problemu znaleźć w cenie od 1,5-1,6 tys. zł za tonę, pellet od 1,8 tys. zł, a orzech od 1,6 tys. zł.

Jeszcze taniej kupimy węgiel od producenta. Na przykład Polska Grupa Górnicza obniżyła ceny i węgiel orzech (o uziarnieniu 25-80 mm) z kilku polskich kopalń do końca lipca oferowany jest w cenie 1,2 tys. zł za tonę, a kopalni Sośnica w Gliwicach 1,1 tys. zł za tonę. W ten sposób PGG chce zachęcić klientów do wcześniejszych zakupów. Taki węgiel trzeba jednak odebrać i przetransportować we własnym zakresie lub zamówić w PGG transport na zasadach komercyjnych.