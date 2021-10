Prasówka Łódź 20.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

Zorganizowana grupa przestępcza przywoziła do Polski susz tytoniowy i wprowadzała na rynek papierosy, z pominięciem podatku akcyzowego i podatku VAT.

Do trzech groźnych wypadków doszło w środę (20 października) rano na łódzkich drogach. Około godz. 8 trzy samochody zderzyły się na al. Piłsudskiego (przy ul. Sarniej). Niemal w tym samym czasie policja interweniowała w sprawie wypadku u zbiegu ul. Legionów i ul. Gdańskiej. Po godz. 9 samochód dachował na ul. Kopcińskiego na wysokości numeru 69. Łącznie 5 osób zostało rannych.

Blisko 22 tys. mieszkańców straciło województwo łódzkie w okresie od czerwca ubiegłego roku do czerwca tego roku. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Najgorzej pod tym względem wypada sama Łódź.

Prasówka 20.10 Łódź: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły

