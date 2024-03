Sprawa zabójstwa na Bałutach w Łodzi: Oskarżona kobieta zabiła partnera jednym ciosem nożem

Oskarżona Bożena P.: Szczegóły dotyczące życia

Przebieg tragicznych wydarzeń

Zgodnie z ustaleniami Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty, prowadzącej śledztwo w tej sprawie, 29 kwietnia 2023 roku doszło między oskarżoną a pokrzywdzonym do awantury. Poczynania Dawida P. skłoniły go do opuszczenia mieszkania. Tomasz Sz. wyznał mu, że kocha jego matkę i nie chce się z nią kłócić.

Zabójstwo w Łodzi: Dramatyczne wydarzenia

Po powrocie Tomasza Sz. do mieszkania znów wybuchła awantura. W wyniku tego konfliktu zadzwonił on na numer alarmowy 112 z informacją, że ma nóż w brzuchu. Policjanci i ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce zastali jedynie Tomasza Sz. siedzącego na fotelu z nożem w brzuchu.

Bożeny P. nie było na miejscu. Udała się do koleżanki, której opowiedziała o domowej awanturze i o tym, jak Tomasz Sz. pobił ją, przewrócił na podłogę i skopał. Według jej relacji, po tym jak przestał bić, poszła do kuchni, wzięła nóż i zadała mu cios.

Konsekwencje zbrodni

Bożena P. znalazła mieszkanie puste po powrocie do domu. Tomasz Sz. został przewieziony do szpitala w ciężkim stanie. Lekarze nie byli w stanie go uratować. Zmarł po trzech tygodniach. Podczas przesłuchania Bożena P. przyznała się do winy.

Rozprawa w sprawie zabójstwa na Bałutach w Łodzi będzie kontynuowana.