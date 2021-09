Prapremiera przedstawienia o Krzysztofie Krawczyku w łódzkim Teatrze Powszechnym

Spektakl miał mieć premierę wiosną tego roku, ostatecznie jednak zostanie zaprezentowany widzom tuż po przypadającej na 8 września 75. rocznicy urodzin niezapomnianego wokalisty.

- Pierwsza prezentacja miała odbyć się w maju, ale przesunęliśmy ją właśnie na wrzesień - wyjaśnia Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi. - Rozpoczynając próby, nikt z nas nie pomyślał nawet o tym, że Krzysztof Krawczyk nie będzie mógł być obecny na prapremierze. Ze względu na śmierć pana Krzysztofa Krawczyka oraz ze względu na szacunek dla wdowy, syna i bliskich zmieniliśmy termin prapremiery.

Autorem sztuki i jej reżyserem jest Michał Siegoczyński, który już po raz czwarty realizuje spektakl na scenie łódzkiego Teatru Powszechnego. W roli głównej wystąpi Mariusz Ostrowski.

- Próby rozpoczęły się w ubiegłym roku - najpierw na podstawie sztuki innego autora - dodaje Ewa Pilawska. - Reżyser, po jednej czy dwóch próbach, poprosił mnie, abym dała mu szansę na zmianę. Powiedział, że jest w takim momencie, w którym czuje, że chce realizować własne pomysły i reżyserować tylko swoje autorskie sztuki. Podzielił się obawą, iż zbyt mocno zaingeruje w sztukę innego autora, którą miał reżyserować. Bał się, że ją zdekonstruuje, a na to nie zgodziłby się ani autor, ani ja. Zaproponował napisanie i wyreżyserowanie sztuki o Krzysztofie Krawczyku - powiedział, że jest nim zafascynowany i od kilku lat myśli o spektaklu o Krawczyku. Zgodziłam się. W grudniu ruszyły próby do „Chciałem być” - z tym samym zespołem aktorskim i ekipą realizatorów. Po drodze spektakl miał roboczy tytuł „Krystof”. Do głównej roli Michał Siegoczyński zaproponował Mariusza Ostrowskiego, który także był w obsadzie wcześniej ustalonego tytułu.